Филька вдохновил - пользователи высмеяли новый образ Ани Лорак

40-летняя поп-певица Ани Лорак решила в очередной раз изменить свой сценический имидж

Скандальная 40-летняя поп-певица Ани Лорак решила в очередной раз изменить свой сценический имидж для выступлений на российской сцене. Новый эксперимент с изменением стиля пользователи подвергли жесткой критике.

"Как вы думаете, кем вдохновленный мой образ?" - написала Лорак в Instagram. Под постом исполнительница поставила хэштег #queenband и #freddiemercury, намекая на культовую рок-группу Queen.

Однако пользователи Сети не разделили оптимизма певицы. Они не нашли ничего общего со сценическими образами легендарного британского коллектива.

В комментариях к снимку иронично отметили, что наряд Лорак вдохновленный творчеством ее коллеги и близкого друга Филиппа Киркорова.

"Или Филиппом Меркуровичем или Фредди Бедросовичем", "ВИА Игрой?", "Филька, кем же еще!", "С Лопес переключилась на Меркури?" - пишут в комментариях к фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дерзкая и голая: Леди Гага поделилась "горячим" снимком

На фото Лорак позирует в бандажном мини-платье красного цвета с вышитыми на нем глазами и декором из перьев.

Другие подписчики назвали платье "нарядом от сглаза" и предположили, что на его создание Лорак вдохновил страх порчи.

"Боишься сглаза?", "Платье от сглаза", "Неужели боишься шаманов и колдунов, даже платье сшила?" - отметили в комментариях к снимку.

Украинские нардепы предлагают ввести санкции против артистов, активно гастролируют Россией. Так, лишить звания "Народный артист Украины" предлагают певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Таисия Повалий и Ани Лорак.