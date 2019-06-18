Фигуристая Деми Роуз показала изгибы в тесном бикини

Фото: @demirosemawby

Британская Instagram-модель Деми Роуз, которую называют копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками откровенными фото.

24-летняя девушка стала лицом бренда купальников OH POLLY.

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Модель одели в золотистый купальник с вырезами на груди и тугим поясом на талии. На лице Роуз был яркий макияж. В ушах Деми были массивные серьги-кольца.

Поклонники фигуристой модели засыпали ее комплиментами.

"Так горжусь твоей работой, Деми", "Ты шедевр", "Золотая принцесса", "Выглядишь безумно", "Жду новых фото", - пишут они.

Модель Деми Роуз поделилась пикантными снимками в микро-бикини. Аппетитная манекенщица позировала в розовом купальнике, который едва держался на теле.