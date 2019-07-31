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среда, 31 июля 2019 12:44

"Феномен Олега Винника": певец празднует 46-летие
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Автор: Instagram
  В Instagram Винник имеет 728 тыс. подписчиков
В Instagram Винник имеет 728 тыс. подписчиков

Певец Олег Винник сегодня, 31 июля, празднует 46-летие. Новых фотографий на странице народного секс-символа пока нет, поэтому поклонники слова с поздравлениями оставляют под последними фотографиями знаменитости.

На снимке, который Винник опубликовал 6 дней назад, певец позирует в бассейне. Спрашивает, как ему лучше: с бородой или без? Пользователи оставили почти 2,5 тыс. комментариев.

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"Крепкого здоровья, бесконечной любви, всепоглощающего счастья, новых творений, незабываемых мгновений. С днем рождения, милый, сногсшибательный, очаровательный Олег", - пишут фанаты.

Об изменении стиля и ступеньках в карьере любимца миллионов расскажет подборка фото издания Обозреватель.

Олег Винник родился в селе Вербовка Черкасской обл. В Каневском училище культуры учился на отделении хормейстеров. Впоследствии изменил специализацию на вокал. В 20 лет стал солистом Черкасской филармонии
Фото: 24smi.org
Проходил стажировку в Германии. Там получил предложение Люнебурзького театра из Нижней Саксонии, где продолжил карьеру, исполняя партии в операх и мюзиклах.
Ключевую роль в карьере певца сыграло участие в мюзикле "Отверженные" по одноименному роману Виктора Гюго. Постановка пользовалась колоссальным успехом среди зрителей, а Олег получил за нее звание "Новый грандиозный голос 2003" по версии европейского издания "DA CAPO".
Олег Винник на презентации сольного альбома "Ангел" в 2011 году
В 2011 году артист вернулся жить в Украине. Начал выступать вживую. Его стремительный успех назвали "феноменом Олега Винника"

24 июля американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летие. На вечеринку в имение на острове Стар вблизи Майами пригласила 250 гостей. Их угощали 8-ярусным тортом.

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Дата
31
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