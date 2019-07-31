"Феномен Олега Винника": певец празднует 46-летие

Автор: Instagram В Instagram Винник имеет 728 тыс. подписчиков

Певец Олег Винник сегодня, 31 июля, празднует 46-летие. Новых фотографий на странице народного секс-символа пока нет, поэтому поклонники слова с поздравлениями оставляют под последними фотографиями знаменитости.

На снимке, который Винник опубликовал 6 дней назад, певец позирует в бассейне. Спрашивает, как ему лучше: с бородой или без? Пользователи оставили почти 2,5 тыс. комментариев.

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"Крепкого здоровья, бесконечной любви, всепоглощающего счастья, новых творений, незабываемых мгновений. С днем рождения, милый, сногсшибательный, очаровательный Олег", - пишут фанаты.

Об изменении стиля и ступеньках в карьере любимца миллионов расскажет подборка фото издания Обозреватель.

Фото: 24smi.org

24 июля американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летие. На вечеринку в имение на острове Стар вблизи Майами пригласила 250 гостей. Их угощали 8-ярусным тортом.