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пятница, 06 сентября 2019 16:31

Фаворит "Танцев со звездами" серьезно травмировалась: продолжит ли участие в шоу

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Украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина, которую считают одной из фавориток на "Танцах со звездами", заставила сеть нервничать.

В Instagram знаменитость сообщила о травме ребра во время репетиций.

По словам Мишиной, подготовка к 3-му выпуску шоу оказалась сложной для нее.

Автор: @misha.k.ua
  Ксения Мишина и Женя Кот стали фаворитами на "Танцах со звездами"
Ксения Мишина и Женя Кот стали фаворитами на "Танцах со звездами"

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"Думала, что травмы обойдут меня стороной, но, увы. И это воскресенье, этот прямой эфир физически для меня будет очень тяжелым", - рассказала актриса.

За последний эфир Мишина с партнером Женей Котом получила от судей максимальное количество баллов - 30. Пара выполнила трогательный джаз-модерн, посвященный сыну актрисы Платону.

Автор: @misha.k.ua
  Ксения Мишина и Женя Кот стали фаворитами на "Танцах со звездами"
Ксения Мишина и Женя Кот стали фаворитами на "Танцах со звездами"

Выступление украинской ведущего Владимира Остапчука на шоу "Танцы со звездами" поразил своей эффектностью. Кумиром Остапчука является Олег Винник, которому он посвятил танец.

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