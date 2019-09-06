Фаворит "Танцев со звездами" серьезно травмировалась: продолжит ли участие в шоу

Украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина, которую считают одной из фавориток на "Танцах со звездами", заставила сеть нервничать.
В Instagram знаменитость сообщила о травме ребра во время репетиций.
По словам Мишиной, подготовка к 3-му выпуску шоу оказалась сложной для нее.
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"Думала, что травмы обойдут меня стороной, но, увы. И это воскресенье, этот прямой эфир физически для меня будет очень тяжелым", - рассказала актриса.
За последний эфир Мишина с партнером Женей Котом получила от судей максимальное количество баллов - 30. Пара выполнила трогательный джаз-модерн, посвященный сыну актрисы Платону.
Выступление украинской ведущего Владимира Остапчука на шоу "Танцы со звездами" поразил своей эффектностью. Кумиром Остапчука является Олег Винник, которому он посвятил танец.
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