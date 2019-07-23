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Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову

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Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
Журналистка уверена, что всегда нужно четко отстаивать собственное мнение и быть патриотами своей страны Фото: ru.krymr.com

Во время поездки в одесском такси у журналистки Янины Соколовой произошел конфликт с водителем. Поводом стал украинский язык ведущей.

Об этом Соколова рассказала во время еженедельной онлайн-встречи с фанами на своем YouTube-канале.

Соколова отметила, что она начала разговор с таксистом родном для себя языке. В повседневной жизни она думает и общается именно так.

"Он сначала молчал, а потом сказал:" Что, фашисты, мы настрадались вас?! Теперь будет у нас реванш! ". Я говорю: "Ну, я вижу, что вы до конца не понимаете ситуацию, кто фашист, а кто нет". На что он мне сказал: "Не" вижу ", а" вижу ". Говорите, пожалуйста, на том языке, на котором привык говорить народ в этом городе ", - рассказала она.

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Журналистка уверена, что всегда нужно четко отстаивать собственное мнение и быть патриотами своей страны.

Российские СМИ устроили истерику из-за наклейки на пиццерии New York Street Pizza в Черновцах с изображением перечеркнутой свиньи. Она нарисована в цветах российского флага.

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