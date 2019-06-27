Фанатка родила во время концерта Пинк

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Во время концерта американской певицы Пинк на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле 32-летняя фанатка Дэнис Джонс родила ребенка.

По данным BBC, поклонница знаменитости была на 36 неделе беременности, но не хотела пропускать выступление исполнительницы.

Женщина родила девочку за 4 мин., Пинк даже не успела допеть первую песню.

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Джонс хотела назвать дочь Долли Луис, но потом решила дать имя в честь певицы. Теперь кроха носит имя Долли Пинк.

"Я до сих пор в шоке. Пропустила весь концерт. Но я не могу быть счастливее, чем сейчас", - призналась молодая мать.

Журнал People выбрал звездой обложки специального номера, посвященного красоте, 38-летнюю Пинк. Певица появилась на обложке вместе со своими детьми: 6-летней дочерью Уиллоу и годовалым сыном Джеймсоном.