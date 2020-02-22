Евровидение 2020: Выступление Дэвида Аскельрода шокировало судей

Дэвид Аскельрод появился в образе Джона Сноу. Фото: ТСН

Участник нацотбора на "Евровидение-2020" Дэвид Аскельрод во время финала появился в образе Джона Сноу с "Игры престолов". Он спел лирическую балладу Horizon.

По словам артиста он прислушался к словам жюри в полуфинале и изменил постановку. "Мы сделали выводы и за два дня все сделали с нуля", - сообщил Дэвид.

Судьи высоко оценили выступление исполнителя.

"Хочу выразить свое восхищение. Очень удачное решение изменить прическу и костюм. Сегодня вы добавили. Я увидел влюбленного мужчину, который поет именно свою песню".

"Мне очень понравилось. В своем жанре ты лучший. Другое дело, это те, кому нравится этот жанр. Сейчас было круто, вы убрали ангелов. Это было очень чисто, достойно", - отметил выступление Аксельрода Андрей Данилко.

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Тина Кароль вообще заявила, что вышла бы замуж за артиста.

"Я шокирована. Как можно за неделю сделать такое невероятное перевоплощение. Ты рвешь за свою любовь. Я бы вышла за тебя. За все годы, что я тебя знаю, это лучшее выступление", - отметила Тина.

В этом году Национальный отбор на конкурс "Евровидение-2020" стартовал 16 октября по новым правилам. Так, участником Национального отбора мог быть исполнитель или коллектив, который не совершал концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планировал но не анонсировал ее во время конкурса и в финале "Евровидения", а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.