Евровидение 2020: Выступление Дэвида Аскельрода шокировало судей

 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1242
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 3924
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1737
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1710
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4761
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 918
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1710
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1215
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5751
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2556
Фото
Все фото
5
4
5
8
3
Надел шорты, и попа, как у Ким: дизайнеры создали накладные ягодицы
Надел шорты, и попа, как у Ким: дизайнеры создали накладные ягодицы
Соблазнительная Екатерина Бужинская кардинально сменила имидж
Соблазнительная Екатерина Бужинская кардинально сменила имидж
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
Солистка группы KAZKA решила избавиться от своих пышных форм
Солистка группы KAZKA решила избавиться от своих пышных форм
Певица Alyoshа станет в третий раз мамой
Певица Alyoshа станет в третий раз мамой
Видео
Все видео
Alyona Alyona записала эмоциональный трек о смерти
Alyona Alyona записала эмоциональный трек о смерти
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
Дзидзьо публично признался в любви в новом ярком клипе
Дзидзьо публично признался в любви в новом ярком клипе
Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Бонде
Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Бонде
Песня-бомба: Каменских выпустила новый клип Lollipop
Песня-бомба: Каменских выпустила новый клип Lollipop
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 495
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1710
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1089
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1098
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1044
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
21 февраля 2020
1 Просмотров: 909
Каштан
Минулого тижня його спиляли. Щоправда, науковці просять не плутати солодке й людське з гірким і кінським, тобто castanea sativa з aeskulus ...
суббота, 22 февраля 2020 21:44

Евровидение 2020: Выступление Дэвида Аскельрода шокировало судей

  Комментировать
Евровидение 2020: Выступление Дэвида Аскельрода шокировало судей
Дэвид Аскельрод появился в образе Джона Сноу. Фото: ТСН

Участник нацотбора на "Евровидение-2020" Дэвид Аскельрод во время финала появился в образе Джона Сноу с "Игры престолов". Он спел лирическую балладу Horizon.

По словам артиста он прислушался к словам жюри в полуфинале и изменил постановку. "Мы сделали выводы и за два дня все сделали с нуля", - сообщил Дэвид.

Судьи высоко оценили выступление исполнителя.

"Хочу выразить свое восхищение. Очень удачное решение изменить прическу и костюм. Сегодня вы добавили. Я увидел влюбленного мужчину, который поет именно свою песню".

"Мне очень понравилось. В своем жанре ты лучший. Другое дело, это те, кому нравится этот жанр. Сейчас было круто, вы убрали ангелов. Это было очень чисто, достойно", - отметил выступление Аксельрода Андрей Данилко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вокала нет" - выступление финалиста нацотбора раскритиковали в сети

Тина Кароль вообще заявила, что вышла бы замуж за артиста.

"Я шокирована. Как можно за неделю сделать такое невероятное перевоплощение. Ты рвешь за свою любовь. Я бы вышла за тебя. За все годы, что я тебя знаю, это лучшее выступление", - отметила Тина.

В этом году Национальный отбор на конкурс "Евровидение-2020" стартовал 16 октября по новым правилам. Так, участником Национального отбора мог быть исполнитель или коллектив, который не совершал концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планировал но не анонсировал ее во время конкурса и в финале "Евровидения", а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Евровидение 2020: Выступление Дэвида Аскельрода шокировало судей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Совершили самое масштабное ограбление в истории страны

Арестовали самого разыскиваемого наркобарона

Тимошенко остановили активисты

Министр установил рекорд

Шаманы предсказывали будущее благодаря попкорну

В Украине отменили смертную казнь

Англии удалось то, что не смогла Франция - история такси

Самое читаемое
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка 2 Просмотров: 30843
&quot;Это наша комната? Она не закрывается&quot; - украинка об условиях в карантине
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
 3 Просмотров: 18738
В любящих руках: показали собак до и после &quot;усыновления&quot;
В любящих руках: показали собак до и после "усыновления"
31
 Просмотров: 17982
Какой маникюр будет модным весной
Какой маникюр будет модным весной
12
 Просмотров: 15687
Тимошенко остановили активисты
Тимошенко остановили активисты
 Просмотров: 13500
Знаменитости
Alyona Alyona записала эмоциональный трек о смерти
Alyona Alyona записала эмоциональный трек о смерти
 1 Просмотров: 468
Работа украинской художницы попала в американский журнал
Работа украинской художницы попала в американский журнал Просмотров: 846
Звезда "Игры престолов" сыграет в сериале "Ведьмак"
Звезда "Игры престолов" сыграет в сериале "Ведьмак" Просмотров: 387
Надел шорты, и попа, как у Ким: дизайнеры создали накладные ягодицы
Надел шорты, и попа, как у Ким: дизайнеры создали накладные ягодицы
5
 Просмотров: 6300
Соблазнительная Екатерина Бужинская кардинально сменила имидж
Соблазнительная Екатерина Бужинская кардинально сменила имидж
4
 Просмотров: 2313
Больше всего комментируют
8
"Европа эпохи средневековья" - Зеленский второй день стыдит украинцев
3
Протесты в Новых Санжарах: задержанным грозит до 8 лет тюрьмы
3
Зеленский пообещал вернуть из Китая украинку, которую не взяли вместе с собакой
3
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
3
Резко возрастает количество украинцев, недовольных работой Зеленского
Голосов: 39701
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua