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среда, 02 февраля 2022 21:45

Евгений Хмара с супругой оказались одни посреди океана
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Евгений Хмара с женой фееречно отдохнули на Маврикии
Фото: предоставил Евгений Хмара
Евгений Хмара с женой фееречно отдохнули на Маврикии
Евгений Хмара с женой фееречно отдохнули на Маврикии
Евгений Хмара с женой фееречно отдохнули на Маврикии
Евгений Хмара с женой фееречно отдохнули на Маврикии

Украинский композитор и пианист-виртуоз Евгений Хмара вместе с Дарьей Ковтун и детьми по традиции отправился "зимовать" в тёплые края. В это раз для отдыха он выбрал сказочный остров, отдых на острове миллионеров, как называют Маврикий.

"Обычно в такие дальние поездки люди покупают пакетные туры, путевки. Мы же с Дашей не любители сетевых гостиниц, выездных автобусных экскурсий. Поэтому самостоятельно арендовали апартаменты и взяли машину на прокат", - делится Евгений Хмара.

Оказывается, такой вариант отдыха не только комфортен, но и более демократичен в плане финансовых расходов.

На острове Евгений и Дарья успели посетить одно из чудес света – пески Шамарель. Разноцветные пески от ярко-оранжевого до нежно розового. Дети артистов получили невероятное впечатление от посещения природных парков и заповедников, где можно погладить жирафов, "покататься" на черепахе. "Все члены семьи могут там найти что-то для себя" - рассказывает пианист.

В один из дней артисты получили небольшой стресс. Пока у детей был тихий час, Женя с Дашей отправились плавать в океан на сапборде. Когда отплыли от берега, буквально на полкилометра, начался сильный порывистый ветер.

"В этот момент я был в воде, а Дашу на сапборде начало быстро уносить в океан. Я плыл изо всех сил, чтобы её догнать, и потом начал грести к берегу, но мои попытки были безуспешны. Мне казалось, что словно стою на месте. В какой-то миг я начал высматривать вертолёты и суда, чтобы просить о помощи", - рассказал пианист.

В конченом итоге всё обошлось. Но Евгений признаётся, что в тот момент почувствовал себя героем Тома Хэнкса из фильма "Изгой", который оказался в открытом океане на самодельном плоту.

"Мне хотелось Даше показать дельфинов, которые плавают в этой местности, с которыми за день до этого я плавал, поэтому мы заплыли немного глубже и дальше".

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После этой истории супруги больше не рисковали, а наслаждались местными фруктами и деликатесами, пляжным отдыхом, экскурсиями к водопадам и жаркой летней погодой.

Украинский композитор Евгений Хмара в честь тридцатилетия независимости по программе МИД Украины привёз в Иорданию тридцатиметровый флаг Украины, а также сыграл национальный гимн в древнем городе Петра.

Автор: Валерия Радзиевская
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