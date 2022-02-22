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вторник, 22 февраля 2022 13:27

"Это стало безумием" - Кортни Кокс откровенно призналась в зависимости от уколов красоты
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Американская актриса 57-летняя Кортни Кокс откровенно рассказала о зависимости от уколов красоты.

Так актриса возвращала молодость, пишет Times.

"Я годами пыталась сохранить молодость и не понимала, что стала выглядеть странно из-за инъекций. Потом осознала, что пора остановиться, потому что это стало безумием", - призналась Кокс.

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Кортни Кокс призналась, что имеет зависимость от инъекций красоты
Фото: instagram.com/courteneycoxofficial
Кортни Кокс призналась, что имеет зависимость от инъекций красоты
Кортни Кокс призналась, что имеет зависимость от инъекций красоты
Кортни Кокс призналась, что имеет зависимость от инъекций красоты
Кортни Кокс призналась, что имеет зависимость от инъекций красоты

На платформе HBO Max презентовали спецвыпуск "Друзья. Воссоединение". Впервые за почти 20 лет актеров сериала "Друзья" собрали на одной съемочной площадке.В спецэпизоде артисты - Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер - делятся воспоминаниями о съемках сериала, а звездные гости рассказывают о сериях, которые больше всего запомнились. Актеры, сыгравшие главные роли, снова встретились среди знакомых декораций сериала: квартиры Моники, кафе Central Perk и у фонтана.

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