"Это стало безумием" - Кортни Кокс откровенно призналась в зависимости от уколов красоты

Американская актриса 57-летняя Кортни Кокс откровенно рассказала о зависимости от уколов красоты.

Так актриса возвращала молодость, пишет Times.

"Я годами пыталась сохранить молодость и не понимала, что стала выглядеть странно из-за инъекций. Потом осознала, что пора остановиться, потому что это стало безумием", - призналась Кокс.

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Фото: instagram.com/courteneycoxofficial

На платформе HBO Max презентовали спецвыпуск "Друзья. Воссоединение". Впервые за почти 20 лет актеров сериала "Друзья" собрали на одной съемочной площадке.В спецэпизоде артисты - Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер - делятся воспоминаниями о съемках сериала, а звездные гости рассказывают о сериях, которые больше всего запомнились. Актеры, сыгравшие главные роли, снова встретились среди знакомых декораций сериала: квартиры Моники, кафе Central Perk и у фонтана.