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среда, 24 марта 2021 07:26

"Это можно вообще выдержать?" - Даша Астафьева соблазнительно раздвинула ноги

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Актриса, модель и певица Даша Астафьева снялась в новой провокационной фотосессии.

На этот раз она позировала в эффектном образе от украинского дизайнера Елены Кондратова. Это - черное боди с кожаным аксессуаром с одним пышным рукавом и ремнями, а также ботфорты и колготки в сеточку. Даша эффектно раздвинула ноги и сделала дерзкое выражение лица.

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"Принимай меня такой, какая есть. И успокоительное", - подписала публикацию звезда.

Автор: nstagram.com/da_astafieva
  Актриса, модель и певица 35-летняя Даша Астафьева примерила новый соблазнительный образ
Актриса, модель и певица 35-летняя Даша Астафьева примерила новый соблазнительный образ

Сторонники не удержались от комментариев.

"Это вообще можно выдержать?", "Ракета", "Роскошная", - пишут фанаты.

Недавно 35-летняя Даша Астафьева показала грудь в откровенном наряде. Фотограф Ольга Малинина опубликовала в Instagram серию снимков, на которых Даша позирует в прозрачном гольф-сетке. Также на ней короткие черные шорты, длинные кожаные перчатки и массивные украшение на шее.

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