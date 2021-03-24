"Это можно вообще выдержать?" - Даша Астафьева соблазнительно раздвинула ноги

Актриса, модель и певица Даша Астафьева снялась в новой провокационной фотосессии.

На этот раз она позировала в эффектном образе от украинского дизайнера Елены Кондратова. Это - черное боди с кожаным аксессуаром с одним пышным рукавом и ремнями, а также ботфорты и колготки в сеточку. Даша эффектно раздвинула ноги и сделала дерзкое выражение лица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Астафьеву госпитализировали с внутренним кровоизлиянием

"Принимай меня такой, какая есть. И успокоительное", - подписала публикацию звезда.

Автор: nstagram.com/da_astafieva Актриса, модель и певица 35-летняя Даша Астафьева примерила новый соблазнительный образ

Сторонники не удержались от комментариев.

"Это вообще можно выдержать?", "Ракета", "Роскошная", - пишут фанаты.

Недавно 35-летняя Даша Астафьева показала грудь в откровенном наряде. Фотограф Ольга Малинина опубликовала в Instagram серию снимков, на которых Даша позирует в прозрачном гольф-сетке. Также на ней короткие черные шорты, длинные кожаные перчатки и массивные украшение на шее.