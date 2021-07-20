"Это маленькая победа России". Чем закончится выступление Ани Лорак в Украине

Ани Лорак собирается с концертами в Одессу. Сейчас она живет в России и участвует в мероприятиях, которые организует российская власть. ФОТО: Instagram.com/anilorak

Ани Лорак планирует дать концерты в Одессе 16 и 17 августа.

Сейчас певица живет в России и участвует в мероприятиях, которые организует российская власть. Во время российской агрессии против Украины она выступала на концерте для военно-морского флота РФ.

Насколько взаимосвязаны культура и политика, рассказал Gazeta.ua медийный эксперт Алексей Ковжун.

"Должны вспомнить, что российско-украинская война - война за определение, кто есть кто на самом деле. Это гибридная война, где враг привлекает не только военное оружие, но и политическое, культурное, дипломатическое, информационное. Война идет по всем фронтам. И говорить, что культура вне политики, в современном мире смешно", - считает Ковжун.

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По словам эксперта, простор для творчества артистов в Украине интересный.

"Да, Ани Лорак понравилось в России. Но вне Москвы и Питера не так уж и сладко. Украинские просторы широки и покупательная способность у наших людей достаточно велика. В Украине гораздо легче, интереснее и выгоднее делать туры. Но для таких артистов это совершенно неправильно. Россия, которая использует поп-культуру в качестве оружия, запускает пробные шары. Например, когда Лорак перебралась в Россию, одни утверждали - пусть будет, культура вне политики, другие - полностью отрицали. И это создавало раздор. Сейчас, накануне ее концертов в Одессе, нас ждет то же самое. Ведь мысли людей разделились. Состоятся ли концерты или их сорвут, или Лорак не пустят - все это приведет к раздору в социальных сетях, на телевидении, в политикуме. За счет раздора Россия выиграет - для машины гибридной войны это будет маленькой победой. Потому что культура не только не вне политики, культура это и есть настоящая политика ", - отметил Ковжун.

"Если у песен есть узнаваемость, то у их исполнителей должна быть ответственность перед своей страной. Относительно Лорак, если бы, условно говоря, ей предложили выгодный тур по Сибири и она забыла бы, что имеет отношение к Украине, это было бы для нас лучшим выходом ", - добавил эксперт.

В июне Министерство культуры и информационной политики сообщило, что исключило российского артиста Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Это сделали на обращение СБУ. Киркоров поддерживает оккупацию Крыма. В 2017 году получил орден от президента страны-агрессора РФ Путина.