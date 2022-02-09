"Это было жестоко" - Джей Ло призналась, почему 19 лет назад разошлась с Беном Аффлеком

Американская певица Дженнифер Лопес встречалась с актером Беном Аффлеком 19 лет назад. С апреля 2021 года пара снова вместе.

Исполнительница только сейчас призналась, почему тогда разошлась с избранником. Об этом она рассказала в интервью Rolling Stone.

"Это было жестоко. И это одна из тех вещей, которые ты закапываешь глубоко внутрь, чтобы не останавливаться, а двигаться дальше. Мы были так влюблены, это был один из самых счастливых этапов в моей жизни. Но нас так критиковали, что это просто разрушило наши отношения изнутри. Мы были слишком молоды, чтобы понимать, что действительно важно в этой жизни", - объяснила артистка.

Фото: Reuters

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Сейчас звезды снова вместе и не собираются разводиться.

"Я не думаю, что мы снова сошлись бы, если бы думали, что все к этому идет. Мы чувствуем, что то, что мы снова нашли, гораздо важнее, и то, как мы это защищаем и как мы живем – чем делиться, чем не делиться – это баланс, который у нас есть сейчас, опыт и мудрость, которые мы приобрели за прошлые годы", – поделилась певица.

Звезды впервые стали встречаться в 2002 году. Их роман развивался очень быстро: через несколько месяцев они обручились. На сентябрь 2003 года была запланирована свадьба, однако за несколько дней до нее Аффлек и Лопес разошлись. После разрыва с Алексом Родригесом в апреле 2021 года Лопес стала снова сближаться с Беном Аффлеком. Они отдыхали вместе, ходили друг к другу в гости и бывали на свидании. В июне пара впервые увидели за поцелуями, а спустя еще месяц Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подтвердили воссоединение. Теперь на разнообразных интервью знаменитости лишь подтверждают, что чувствуют себя счастливыми. Их часто видят на прогулках, а также они появляются вместе на светских мероприятиях.