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суббота, 12 февраля 2022 01:45

"Это было нелегко" - Эшли Грэм впервые показала фото новорожденных близнецов и назвала их имена
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Американская модель Эшли Грэм впервые показала фото новорожденных близнецов.

Женщина стала матерью двойняшек-мальчиков месяц назад. Она опубликовала фото в Instagram.

Детей звезда назвала Романом и Малахием. Модель призналась, что материнство ей дается совсем не легко.

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"Мои мальчики были лучшими учителями и величайшим напоминанием о том, что я могу делать тяжелые вещи. Это было нелегко, но оно того стоит. До сих пор не могу поверить, что у меня трое детей. Не могу дождаться, чтобы вскоре поделиться с вами деталями моих родов и послеродового путешествия", – рассказала Эшли Грэм.

Американская модель Эшли Грэм родила двойню
Фото: instagram.com/ashleygraham
Американская модель Эшли Грэм родила двойню
Американская модель Эшли Грэм родила двойню
Американская модель Эшли Грэм родила двойню
Американская модель Эшли Грэм родила двойню

Американская plus size модель 33-летняя Эшли Грэм не стесняется демонстрировать обнаженную пышную фигуру. На этот раз она сделала селфи напротив зеркала в ванной. Пышнотелая модель позировала абсолютно голой с полотенцем на голове. Обнаженную грудь Грэм прикрыла рукой и показала язык.

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