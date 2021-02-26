Обнаженная модель plus size продемонстрировала собственные недостатки

Фото: instagram.com/ashleygraham

Американская plus size модель 33-летняя Эшли Грэм не стесняется демонстрировать обнаженную пышную фигуру. На этот раз она сделала селфи напротив зеркала в ванной.

Пышнотелая модель позировала абсолютно голой с полотенцем на голове. Обнаженную грудь Грэм прикрыла рукой и показала язык.

"Просто позволим этому скриншота с сегодняшнего видеоблога говорить самому за себя . Это хорошо", - подписала фото Эшли.

Модель часто демонстрирует несовершенства на теле и замечает, что этого не нужно стыдиться.

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Американка 33-летняя Эшли Грэм каждый раз поражает подписчиков в Instagram откровенными снимками. Модельную карьеру начала в 12 лет. Тогда сотрудничала с агентством Wilhelmina Models. А уже через 2 года подписала контракт с известной модельным агентством Ford Models. Теперь Эшли часто появляется на страницах модных глянца и имеет 12 млн подписчиков в сети.