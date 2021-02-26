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пятница, 26 февраля 2021 23:46

Обнаженная модель plus size продемонстрировала собственные недостатки
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Модель Эшли Грэм не стесняется демонстрировать обнаженную пышную фигуру
Фото: instagram.com/ashleygraham
Модель Эшли Грэм не стесняется демонстрировать обнаженную пышную фигуру
Модель Эшли Грэм не стесняется демонстрировать обнаженную пышную фигуру
Модель Эшли Грэм не стесняется демонстрировать обнаженную пышную фигуру
Модель Эшли Грэм не стесняется демонстрировать обнаженную пышную фигуру

Американская plus size модель 33-летняя Эшли Грэм не стесняется демонстрировать обнаженную пышную фигуру. На этот раз она сделала селфи напротив зеркала в ванной.

Пышнотелая модель позировала абсолютно голой с полотенцем на голове. Обнаженную грудь Грэм прикрыла рукой и показала язык.

"Просто позволим этому скриншота с сегодняшнего видеоблога говорить самому за себя . Это хорошо", - подписала фото Эшли.

Модель часто демонстрирует несовершенства на теле и замечает, что этого не нужно стыдиться.

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Американка 33-летняя Эшли Грэм каждый раз поражает подписчиков в Instagram откровенными снимками. Модельную карьеру начала в 12 лет. Тогда сотрудничала с агентством Wilhelmina Models. А уже через 2 года подписала контракт с известной модельным агентством Ford Models. Теперь Эшли часто появляется на страницах модных глянца и имеет 12 млн подписчиков в сети.

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