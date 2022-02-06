Эштон Кутчер празднует 44-летие: знаковые роли кинозвезды, который должен был стать инженером-биохимиком

7 февраля американский актер Эштон Кутчер отмечает 44-летие. Будущая кинозвезда получал образование инженера-биохимика в Айовском университете, пока в одном из местных баров юношу не заметил менеджер модельного агентства. Тот предложил Кутчеру поучаствовать в конкурсе красоты "Свежие лица Айовы". Актер завоевал первое место.

После победы в конкурсе переехал в Нью-Йорк и начал развивать карьеру манекенщика. Сотрудничал с такими брендами как Versace, Tommy Hifiger и Calvin Klein. Но вместе с этим мечтал о съемках в фильмах.

В 1998 году стартовал его актерский путь в сериале "Шоу 70-х". Кстати, именно на этих съемках Кутчер познакомился с американской актрисой украинского происхождения Милой Кунис. Только через десятки лет они станут влюбленной парой, а в 2015-м – поженятся. В настоящее время супруги до сих пор вместе и воспитывают двух общих детей - дочь Уает Изабель и сына Димитрия Портвуда.

Фото: Reuters

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Известность пришла к Кутчеру после выхода комедии "Где моя тачка, чувак?" 2000 года. А еще он вел развлекательное шоу Saturday Night Live.

Gazeta.ua подготовила самые лучшие фильмы, в которых сыграл Кутчер.

"Где моя тачка, чувак?" (2000)

По сюжету фантастической комедии, два приятеля, которых сыграли Кутчер и Шонн Уильям Скотт, давно окончили школу и университет. Но работать они не хотят. Они постоянно развлекаются, а на утро могут не помнить, что происходило. Однажды просыпаются и не могут вспомнить подробности вчерашнего дня. И что самое главное – не понимают, где оставили авто.

"Эффект бабочки" (2004)

Сценарий драмы-триллера основан на понятии эффекта бабочки и теории хаоса. Главный герой Эван, роль которого досталась сегодняшнему имениннику, почувствовал это на себе. Выяснилось, что от отца, который сошел с ума и лежал в психиатрической больнице, он унаследовал способность возвращаться в прошлое и менять настоящее.

"Больше, чем любовь" (2005)

Романтическая комедия показывает отношения Оливера (Кутчера) и Эмили (Аманды Питт). Они познакомились во время полета из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. В течение 7 лет они продолжают видеться, меняя профессии, партнеров и становясь близкими друзьями. Но потом осознают, что хотят быть вместе.

"Спасатель" (2006)

В трагической катастрофе пловец-спасатель Бен Рэнделл, котого сыграл Кевин Костнер, потерял свою команду. Незадолго до этого от него ушла жена. Чтобы обрести силы жить дальше, Рэнделл идет работать преподавателем в элитную школу для тренировки спасателей Береговой охраны. Одним из его учеников является самоуверенный Джейк Фишер (Кутчер), которого пловец хочет перевоспитать.

"Джобс: Империя искушения" (2013)

Биографическая драма рассказывает о пути американского предпринимателя и основателя корпорации Apple Стива Джобса. В фильме его сыграл Кутчер.

Звездные супруги 37-летняя Мила Кунис и 44-летний Эштон Кутчер показали свой дом под названием Kuku Farms. Актеры строили его в течение пяти лет. Их имение находится в американском городе Беверли-Хиллз. Дом спроектировал архитектор Самнер Сполдинг в 1930-х. Дизайнер Анри Сэмюэл 50 лет спустя его отремонтировал.