Эшли Грэм в микро-бикини: самые горячие фото модели за год

Фото: www.si.com

Американский журнал Sports Illustrated Swimsuit, основной темой которого является публикация фото девушек в купальниках, поделился подборкой самых сексуальных снимков модели plus-size Эшли Грэм.

Соблазнительные фотографии и видео с пышнотелой Грэм разместили на официальной странице глянца.

В галереи собраны самые горячие снимки модели за год сотрудничества со Sports Illustrated Swimsuit. На них она позирует в крошечных бикини на пляже.

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