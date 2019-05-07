Эшли Грэм в микро-бикини: самые горячие фото модели за год

Американский журнал Sports Illustrated Swimsuit, основной темой которого является публикация фото девушек в купальниках, поделился подборкой самых сексуальных снимков модели plus-size Эшли Грэм.
Соблазнительные фотографии и видео с пышнотелой Грэм разместили на официальной странице глянца.
В галереи собраны самые горячие снимки модели за год сотрудничества со Sports Illustrated Swimsuit. На них она позирует в крошечных бикини на пляже.
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Недавно в бекстедж-фотосессии Эшли Грэм показала настоящие фотографии её тела. С недостатками и без фотошопа.
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