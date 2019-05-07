Эшли Грэм похвасталась пышными формами в золотом мини

Фото: dailymail.co.uk

Американская модель plus-size 31-летняя Эшли Грэм потрясла ярким нарядом на вечеринке после ежегодного бала Met Gala, который прошел в Нью-Йорке.

На знаменитости было мини-платье золотистого оттенка с пояском, которое открывало пышный бюст и ноги. Наряд Эшли дополнила босоножками такого же оттенка на невысоком каблуке. В руках держала сумочку цилиндрической формы из цепочек.

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Свою яркую внешность Грэм подчеркнула смелым макияжем - розовой губной помадой и тенями зеленого оттенка.

Перед этим модель поражала на красной дорожке Met Gala выходом в клетчатом розовом пиджаке от Gucci.

Автор: dailymail.co.uk Эшли Грэм выбрала клетчатый розовый пиджак от Gucci

Met Gala - самый масштабный бал в мире моды и знаменитостей. В Нью-Йорке 6 июня состоялось открытие выставки на тему "Кэмп: заметки о моде", посвященной эстетике пошлости, экстравагантности и искусственности. Некоторые селебрити выбрали очень сексуальные и откровенные наряды для мериприятия. Фотографиями звезды делились в сети.