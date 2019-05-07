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вторник, 07 мая 2019 22:46

Эшли Грэм похвасталась пышными формами в золотом мини
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Эшли Грэм потрясла ярким нарядом на вечеринке после ежегодного бала Met Gala
Фото: dailymail.co.uk
Эшли Грэм потрясла ярким нарядом на вечеринке после ежегодного бала Met Gala
Эшли Грэм потрясла ярким нарядом на вечеринке после ежегодного бала Met Gala
Эшли Грэм выбрала клетчатый розовый пиджак от Gucci
Эшли Грэм выбрала клетчатый розовый пиджак от Gucci

Американская модель plus-size 31-летняя Эшли Грэм потрясла ярким нарядом на вечеринке после ежегодного бала Met Gala, который прошел в Нью-Йорке.

На знаменитости было мини-платье золотистого оттенка с пояском, которое открывало пышный бюст и ноги. Наряд Эшли дополнила босоножками такого же оттенка на невысоком каблуке. В руках держала сумочку цилиндрической формы из цепочек.

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Свою яркую внешность Грэм подчеркнула смелым макияжем - розовой губной помадой и тенями зеленого оттенка.

Перед этим модель поражала на красной дорожке Met Gala выходом в клетчатом розовом пиджаке от Gucci.

Автор: dailymail.co.uk
  Эшли Грэм выбрала клетчатый розовый пиджак от Gucci
Эшли Грэм выбрала клетчатый розовый пиджак от Gucci

Met Gala - самый масштабный бал в мире моды и знаменитостей. В Нью-Йорке 6 июня состоялось открытие выставки на тему "Кэмп: заметки о моде", посвященной эстетике пошлости, экстравагантности и искусственности.

Некоторые селебрити выбрали очень сексуальные и откровенные наряды для мериприятия. Фотографиями звезды делились в сети.

Daily Mail
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