Эпатажная MARUV в кожаной одежде отожгла на первом сольнике в Киеве

Эпатажная украинская певица MARUV сыграла свой первый большой сольный концерт в Киеве в пятницу, 14 июня в одном из столичных клубов.

Перед выступлением артистка пообщалась с журналистами и призналась, что очень волнуется. Но добавила, что на сцене позволяет себе все, что хочет.

"Надеюсь, все у нас получится. Я даже исполню танец на пилоне. Постоянно не хватает времени, вечно еще один денек и казалось бы, что тогда все будет ок", - сказала певица.

Журналисты поинтересовались у нее, в каких секс-шопах или магазинах БДСМ она покупает свою яркую и сексуальную сценичную одежду.

"Да я никуда не ходжу. Всю одежду мне шьет наш дизайнер, иногда я сама подбрасываю ей идеи. Я в жизни не такая, как на сцене. Коплю энергию для выступлений", - сказала MARUV.

Сам концерт задержали на полтора часа.

Gazeta.ua