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среда, 18 августа 2021 17:39

Энистон и Каминская: звезды, которые прибегали к ринопластике и не скрывают этого
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Блогер и многодетная мать 26-летняя София Стужук поделилась с подписчиками, что сделала ринопластику. Она сказала в Instagram, что это было ее мечтой.

Операцию провел Эдгар Каминский - бывший муж певицы Славы Каминской. Хирург опубликовал в сети ролики, сделанные во время операций. В посте отметил, что сделал закрытую пластику носа, пластику верхних и нижних век.

Кто еще из звезд решался на ринопластику и признается в этом, подготовила Gazeta.ua.

Американская модель и светская львица Ким Кардашьян прибегала не только к увеличению ягодиц. Также участница реалити "Семейство Кардашьян" делала ринопластику, меняла формы лица и увеличивала размер груди.

Блогер и многодетная мать София Стужук поделилась с подписчиками, что сделала ринопластику
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk
Блогер и многодетная мать София Стужук поделилась с подписчиками, что сделала ринопластику
Американская модель и светская львица Ким Кардашьян прибегала не только к увеличению ягодиц. Она также меняла форму носа
Экс-участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская не скрывает, что легла под нож пластического хирурга. Певица увеличила грудь и сделала ринопластику
Американская актриса греческого происхождения Дженнифер Энистон откровенно рассказывала, что перенесла пластическую операцию

Экс-участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская не скрывает, что легла под нож пластического хирурга. Когда фаны начали присылать ей снимки формата "до - после", артистка отметила, что уверена в том, что все делает правильно. Певица похудела, увеличила грудь и сделала ринопластику.

Американская супермодель Тайра Бэнкс в мемуарах, которые презентовала еще в 2019 году, призналась: к ринопластике прибегала. Еще в начале карьеры она сделала нос. Хрящи в носу мешали модели дышать.

"Я сделала косметическую операцию, сделала нос. Чувствую, что должна была сказать правду", - прокомментировала Бэнкс.

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Американская актриса греческого происхождения Дженнифер Энистон откровенно рассказывала, что перенесла пластическую операцию. Ей исправили носовую перегородку и улучшили форму.

В марте этого года блогер София Стужук увеличила грудь до четвертого размера. Она делится откровенными фото с подписчиками в Instagram, на которых щеголяет искусственными прелестями и перечисляет их преимущества.

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