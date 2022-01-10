"Энергия свободной женщины" - Бритни Спирс топлесс и в стрингах взволновала жениха

Американская поп-звезда 40-летняя Бритни Спирс эпатирует сеть провокационными снимками.

Певица опубликовала смелые фото в Instagram. Фотосессию устроила перед зеркалом, щеголяя упругими ягодицами. На ней были только красные стринги. А на днях артистка позировала полностью обнаженной. Интимные места прикрыла смайликами.

Фото: https://www.instagram.com/britneyspears/

"Энергия свободной женщины никогда не чувствовала себя лучше", - подписала она фотографии.

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Спирс ограничила доступ к комментариям под публикациями. Но под новой серией снимков ее жених 27-летний Сэм Асгари оставил красный смайл со злым лицом и хештегом "ревную".

Американская поп-исполнительница 40-летняя Бритни Спирс поделилась с подписчиками архивным снимком. Звезда показала ностальгическое фото, сделанное еще в 2016 году. Тогда она позировала в эффектном фотосете для V Magazine. Ей подобрали откровенные наряды от таких брендов, как Louis Vuitton, Fendi, Balmain и Guess.