Эмма Уотсон снялась для "эротического" календаря

Фото: Pirelli/Paolo Roversi

Британский календарь Pirelli представил экземпляр на следующий год. Предыдущие выпуски были известны своими эротическими снимками полураздетых женщин-знаменитостей. Однако издание приобретало все большую прогрессивности, начиная с 2016 года, когда к нему присоединилась фотограф Энни Лейбовиц.

Нынешний выпуск посвящен женщинам, которые борются за права женщин во всем мире. Фотограф Паоло Роверси решил передать женскую красоту через "шекспировские" образы и назвал свою работу "В поисках Джульетты". Героинями стали актриса Эмма Уотсон, активистка Юра Шахиди, голливудская актриса Кристен Стюарт.

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Модели календаря впервые были одеты за многие годы. Британская блогерка Хейли Стюарт считает, что авторы решили не создавать эротические образы, так как общество еще не может отделить эротизм от объективизации женского тела.

Автор: Pirelli/Paolo Roversi Фотограф назвал свою работу "В поисках Джульетты"

Календарь 2020 содержит 132 страницы. В нем содержатся 58 цветных и черно-белых фотографий, на которых изображены главные героини на фоне пейзажей итальянского города Верона, а также отрывки из "Ромео и Джульетты".

Фотограф Санте ДьОрацио не только снимает для Playboy, он живет, как плейбой. Его друзья - супермодели и знаменитости первой величины, и он живет жизнью, о которой мечтают многие начинающие. Но вместе с тем он именитый фотограф, чьи книги продаются сотнями тысяч, а его списке клиентов можно позавидовать.