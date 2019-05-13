Эмилия Кларк рассказала, как решалась на обнаженные сцены в "Игре престолов"

Эмилия Кларк в обнаженной сцене "Игры престолов". Фото: filmpro.ru

Британская актриса Эмилия Кларк, "Мать драконов" из сериала "Игра престолов", рассказала о том, как она решалась на обнаженные сцены и что ей в этом помогало.

Подробностями звезда поделилась в откровенном интервью изданию The Mirror.

По словам знаменитости, уверенности ей придали хорошее освещение и водка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эмилия Кларк впервые увидела "брата-близнеца"

В одной из сцен Кларк нужно было пройтись обнаженной сквозь огонь.

"Это был очень сильный момент. Я так нервничала. Это не сексуальная сцена, но Дейенерис была обнаженной не просто так. Она уничтожила врагов, которые недооценивали её. Как я могла отказаться от этой сцены? Водка, хорошее освещение - и я готова", - прокомментировала Эмилия.

В сети появился тизер-трейлер 6 серии 8 сезона сериала "Игра престолов". На видео отсутствуют диалоги. В ролике видно, как герои сериала входят в разрушенную Королевскую гавань. Видео опубликовали на YouTube-канале HBO.