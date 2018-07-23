Эмили Ратаковски заработала одобрительный смайл от Ким Кардашьян за хорошие ягодицы

Фото: Instagram

Модель и актриса 27-летняя Эмили Ратаковски поделилась новым откровенным фото в Instagram. На снимке она позирует в оранжевом бикини, демонстрируя идеальное тело.

Свой образ модель дополнила круглыми зелеными сережками и золотистой подвеской.

"Освежись", - подписала фото Эмили, которое получило почти 1,5 млн лайков.

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Снимок прокомментировала звезда реалити-шоу 37-летняя Ким Кардашьян. Под постом Эмили оставила три смайлы в форме персика, что означает "ягодицы".

Автор: Instagram Формы Эмили оценила Ким Кардашьян

Автор: Instagram Формы Эмили оценила Ким Кардашьян

Модель Эмили Ратаковски поделилась новыми откровенными фото. Красавица позирует топлес и в бикини. Снимки выложила в соцсети.