Эмили Ратаковски позировала в коротком топе без бюстгальтера

Фото: instagram.com/emrata

Американская модель 29-летняя Эмили Ратаковски опубликовала откровенные фото в Instagram.

Ратаковски показала стройную фигуру и пышную грудь. На фотографиях звезда эротично позирует в белом топе без бюстгальтера и желтых спортивных штанах, сидя на стуле.

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"Понедельник", - подписала фотографии модель.

Британская модель 25-летняя Деми Роуз опять поразила подписчиков сексуальными фото в Instagram. На последней серии снимков звезда позирует в сине-черном мини-бикини.