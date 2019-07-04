Эмили Ратаковски показала обнаженное тело в сети

Американская актриса и Insta-модель Эмили Ратаковски шокировала сеть ню-снимком в бассейне.
Обнаженную фотографию с отдыха девушка опубликовала в Instagram.
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Ратаковски вернулась к камере спиной и прикрывала грудь руками.
"Поцелованная солнцем", - подписала пост модель.
Фото Эмили начали активно комментировать в сети:
"Ты вообще реальна?", "столько эстетики в фото", "невероятно красивая".
Модель и актриса Эмили Ратаковски показала безупречное тело в купальнике.
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