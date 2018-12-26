Эмили Ратаковски показала грудь в откровенном бикини

Фото: Instagram

Американская модель 27-летняя Эмили Ратаковски рождественские каникулы провела на берегу моря. Откровенными фотографиями с отдыха знаменитость поделилась на странице в Instagram.

На фотографиях модель позирует в черном микро-бикини, которое открывает часть груди.

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Отдых Эмили провела у Карибского моря в Колумбии. Туда отправилась вместе с мужем, продюсером Себастьяном Беар-МакКлардом.

Охранник французского Лувра не пустил в музей австралийскую модель Ньюшу Сиех за ее наряд. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.