Эмили Ратаковски показала грудь в откровенном бикини

Американская модель 27-летняя Эмили Ратаковски рождественские каникулы провела на берегу моря. Откровенными фотографиями с отдыха знаменитость поделилась на странице в Instagram.
На фотографиях модель позирует в черном микро-бикини, которое открывает часть груди.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соблазнительная Эмили Ратаковски выгуляла очередное экстремально откровенное бикини
Отдых Эмили провела у Карибского моря в Колумбии. Туда отправилась вместе с мужем, продюсером Себастьяном Беар-МакКлардом.
Охранник французского Лувра не пустил в музей австралийскую модель Ньюшу Сиех за ее наряд. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Комментарии