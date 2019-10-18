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пятница, 18 октября 2019 09:59

Эмили Ратаковски показала грудь в Instagram - фото
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Эмили Ратаковски рекламирует свою коллекцию
Фото: Facebook
Эмили Ратаковски рекламирует свою коллекцию

Модель Эмили Ратаковски опубликовала новые снимки в купальнике собственной коллекции Inamoratawoman. Фотографиями поделилась в Instagram.

28-летняя манекенщица позировала в черном бикини. На снимках засветила свою пышную грудь, тонкую талию и плоский живот. В каждом образе - дня "естественный" макияж, выровнено распущенные волосы.

На снимке в купальнике Эмили довершила образ серьгами-кольцами. На фото в белой майке - золотыми серьгами и цепочкой на шее.

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@inamoratawoman

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Американская модель Эмили Ратаковски показала костюм, который выбрала для хеллоуинской вечеринки в среду. Фотографиями поделилась в Instagram.

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