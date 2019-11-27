Эмили Ратаковски похвасталась голыми ягодицами

Фото: Instagram

Американская модель Эмили Ратаковски порадовала поклонников новым откровенным фото. Фотографию она разместила в Instagram.

На снимке знаменитость позирует в терракотовом бикини. Эмили повернулась спиной к камере, чтобы было видно, как плавки подчеркивают ее ягодицы. Так она прорекламировала купальник ее собственного бренда Inamoratawoman.

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Последние несколько дней Ратаковски постит фото из отеля на Мальдивах. Под одним из снимков она извинилась, что будет спамить пользователей впечатлениями с отдыха.

Бразильская модель 38-летняя Алессандра Амбросио поделилась откровенным фото на странице в Instagram. Бывший ангел Victoria's Secret снялась в постели, прикрыв голое тело одной простыней.