Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки

Фото: instagram.com/elizabethherley

Сегодня, 10 июня, британская актриса, продюсер и фотомодель Элизабет Хёрли отмечает свое 56-летие.

В кино Элизабет дебютировала в фильме Брюса Бирсфорд "Ария" в 1987 году. После работы в минисериале "Кристабель" она снялась в 1988 году в нескольких европейских лентах.

Голливудским дебютом Герли в 1992 году стал фильм "Пассажир 57". Одной из самых известных ее ролей является привлекательный дьявол в фильме "Ослепленный желаниями" (2000 год).

В 1994 году Элизабет вместе с Хью Грантом, с которым она находилась в отношениях с 1987 по 2000 года, основала кинокомпанию Simian Films. Их первым совместным проектом стал медицинский триллер "Крайние меры". Над кинолентой Герли работала в качестве продюсера.

Также Элизабет не перестает поражать соблазнительными фотографиями своих поклонников в Instagram.

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Актриса 55-летняя Элизабет Хёрли решила устроить себе виртуальный отпуск и похвастаться перед поклонниками своими снимками в бикини. Фотографии звезда публикует на своей странице в Instagram.