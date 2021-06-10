 
Ексклюзивы
1/5
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1521
Эксперт рассказал, что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Эксперт рассказал, что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 315
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 531
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 675
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 297
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 279
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 648
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Просмотров: 414
8-летнего мальчика задушили ради мести
8-летнего мальчика задушили ради мести
Просмотров: 2772
Общество находится в состоянии шока
Общество находится в состоянии шока
Просмотров: 1242
Фото
Все фото
11
7
7
6
10
Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки
Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
Джамала обнажила грудь в новой фотосессии
Джамала обнажила грудь в новой фотосессии
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Прогуливал уроки и ходила в рваных колготках: актеры вспомнили школьные годы
Прогуливал уроки и ходила в рваных колготках: актеры вспомнили школьные годы
Видео
Все видео
Химия: львовская бандуристка поразила новым треком
Химия: львовская бандуристка поразила новым треком
Украинские артисты показали в клипе "квартиру-космос"
Украинские артисты показали в клипе "квартиру-космос"
До слез. "Океан Ельзи" и Alyona Alyona посвятили песню убитому школьнику
До слез. "Океан Ельзи" и Alyona Alyona посвятили песню убитому школьнику
Gangnam Style рекордно подорвала YouTube
Gangnam Style рекордно подорвала YouTube
Никитюк в крошечном бикини пыталась оседлала лошадь
Никитюк в крошечном бикини пыталась оседлала лошадь
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 396
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 342
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 180
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1701
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 567
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 июня 2021
Просмотров: 243
Історія з курткою
В молодості у мене була чехословацька куртка із свинячої шкури, в ЦУМі купив, і недорого, 90 рублів. Зручна, коротка, на "блискавці", її не брав дощ ...
четверг, 10 июня 2021 23:46

Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки
11

  Комментировать

Элизабет Хёрли не перестает поражать соблазнительными фотографиями своих поклонников
Фото: instagram.com/elizabethherley
Элизабет Хёрли не перестает поражать соблазнительными фотографиями своих поклонников
Элизабет Хёрли не перестает поражать соблазнительными фотографиями своих поклонников
Элизабет Хёрли не перестает поражать соблазнительными фотографиями своих поклонников
Элизабет Хёрли не перестает поражать соблазнительными фотографиями своих поклонников

Сегодня, 10 июня, британская актриса, продюсер и фотомодель Элизабет Хёрли отмечает свое 56-летие.

В кино Элизабет дебютировала в фильме Брюса Бирсфорд "Ария" в 1987 году. После работы в минисериале "Кристабель" она снялась в 1988 году в нескольких европейских лентах.

Голливудским дебютом Герли в 1992 году стал фильм "Пассажир 57". Одной из самых известных ее ролей является привлекательный дьявол в фильме "Ослепленный желаниями" (2000 год).

В 1994 году Элизабет вместе с Хью Грантом, с которым она находилась в отношениях с 1987 по 2000 года, основала кинокомпанию Simian Films. Их первым совместным проектом стал медицинский триллер "Крайние меры". Над кинолентой Герли работала в качестве продюсера.

Также Элизабет не перестает поражать соблазнительными фотографиями своих поклонников в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото

Актриса 55-летняя Элизабет Хёрли решила устроить себе виртуальный отпуск и похвастаться перед поклонниками своими снимками в бикини. Фотографии звезда публикует на своей странице в Instagram.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июня

Оккупанты отпустили актера, когда услышали его речь

Разрешили издевательства над животными

Замучили украинского поэта

Собрал 5 тыс. народных песен: родился этнограф

Шкляр отмечает юбилей

В Москве открыли памятник Шевченку

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 12069
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 6822
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 6679
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 5130
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 3078
Знаменитости
Бывшего мужа Ким Кардашьян сфотографировали с Ириной Шейк
Бывшего мужа Ким Кардашьян сфотографировали с Ириной Шейк Просмотров: 468
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 6679
Джамала обнажила грудь в новой фотосессии
Джамала обнажила грудь в новой фотосессии
7
 Просмотров: 1890
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 5139
Прогуливал уроки и ходила в рваных колготках: актеры вспомнили школьные годы
Прогуливал уроки и ходила в рваных колготках: актеры вспомнили школьные годы
10
 Просмотров: 711
Больше всего комментируют
4
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
3
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
2
"Слуги народа" назвали проблему номер один
2
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
Голосов: 43142
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть