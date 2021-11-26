Элитные авто: СМИ раскрыли, на чем ездят Дорн, Онуфрийчук и Коляденко

Представители украинского шоубиза имеют комфортабельные и роскошные автомобили. А большинство звезд – передвигаются в элитных машинах.

Поп-певец Иван Дорн ездит на BMW Х5, стоимость которого в салоне – 2,5 млн грн. Мощность его авто – 400 лошадиных сил. Об этом узнали журналисты программы "Викриття".

Телеведущая Иванна Онуфрийчук имеет внедорожник Audi SQ8, который оценивается в 3 млн грн. Мощность – 507 лошадиных сил. А солистка группы Kazka Александра Зарицкая передвигается на Jeep, который стоит 1,5 млн. грн.

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Шоумен Дмитрий Коляденко более 12 лет ездит на Hyundai. За такой автомобиль на вторичном рынке просят 130 тыс. грн.

Фото: скриншот из программы "Викриття"

Украинские звезды предпочитают дорогие комфортные машины. Их элитные авто стоят миллионы гривен. Самое дорогое авто у певицы Насти Каменских. Артистка ездит на джипе Mercedes, который стоит 4 млн грн.