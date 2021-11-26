Элитные авто: СМИ раскрыли, на чем ездят Дорн, Онуфрийчук и Коляденко

Представители украинского шоубиза имеют комфортабельные и роскошные автомобили. А большинство звезд – передвигаются в элитных машинах.
Поп-певец Иван Дорн ездит на BMW Х5, стоимость которого в салоне – 2,5 млн грн. Мощность его авто – 400 лошадиных сил. Об этом узнали журналисты программы "Викриття".
Телеведущая Иванна Онуфрийчук имеет внедорожник Audi SQ8, который оценивается в 3 млн грн. Мощность – 507 лошадиных сил. А солистка группы Kazka Александра Зарицкая передвигается на Jeep, который стоит 1,5 млн. грн.
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Шоумен Дмитрий Коляденко более 12 лет ездит на Hyundai. За такой автомобиль на вторичном рынке просят 130 тыс. грн.
Украинские звезды предпочитают дорогие комфортные машины. Их элитные авто стоят миллионы гривен. Самое дорогое авто у певицы Насти Каменских. Артистка ездит на джипе Mercedes, который стоит 4 млн грн.
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