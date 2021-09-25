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суббота, 25 сентября 2021 16:27

Автомобили за миллионы: на чем ездят украинские звезды
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Украинские звезды предпочитают дорогие комфортные машины.

Их элитные авто стоят миллионы гривен. Самое дорогое авто у певицы Насти Каменских. Артистка ездит на джипе Mercedes, который стоит 4 млн грн, говорится в программе "Разоблачение".

Автор: скриншот з видео
  Авто Насти Каменских
Авто Насти Каменских

Оля Полякова ездит на бусике Chevrolet, стоимостью 3 млн грн.

Автор: скриншот з видео
  Машина Оли Поляковой
Машина Оли Поляковой

Внедорожник Volvo Натальи Могилевской потянет на 2 млн грн.

Автор: скриншот з видео
  Машина Наталии Могилевской
Машина Наталии Могилевской

Самой бюджетный оказалась электрическая Tesla Ирины Билык, цена которой 1,5 млн грн. Машину исполнительницы подарил близкий друг на юбилей.

Автор: скриншот з видео
  Авто Ирины Билык
Авто Ирины Билык

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Мультиартист и продюсер Monatik, который раньше ездил на представительском седане Mercedes С180, пересел на побольше машину этой же марки. Исполнитель приобрел кроссовер Мercedes GLC 43, за который отдал около 2 млн грн. В машине установлена ​​умная система, которой можно управлять с помощью жестов или голосом.

Автор: скриншот з видео
  Машина MONATIK
Машина MONATIK

Фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка ездит на электромобиле Jaguar I-pace. Его цена 2-3 млн грн, в зависимости от комплектации и мощности двигателя.

Автор: скриншот з видео
  Машина Олега Скрипки
Машина Олега Скрипки

Говорит, шел к этому выбору очень долго, пересмотрел все возможности электрических автомобилей, которые есть в Украине.

Автор: скриншот з видео
  Машина Олега Скрипки
Машина Олега Скрипки

А вот звезды, кумовья и соседи Юрий Горбунов и Потап предпочли Range Rover. Стоимость такого автомобиля составляет не менее 3 млн грн.

Автор: скриншот з видео
  Потап и Юрий Горбунов ездят на Range Rover
Потап и Юрий Горбунов ездят на Range Rover

Певец Олег Винник приобрел себе пикап Ford Raptor за 2,7 млн грн. В салоне есть маленький холодильник, а на крыше специальные крепления для палатки и большой багажник.

Автор: скриншот з видео
  Машина Олега Винника
Машина Олега Винника

Также звезда имеет самую популярную белую Tesla Model 3. Ее цена стартует от миллиона гривен.

Автор: скриншот з видео
  Олег Винник имеет еще популярную белую Tesla Model 3
Олег Винник имеет еще популярную белую Tesla Model 3

Также Винник владелец красного Мercedes.

Автор: скриншот з видео
  В автопарке Олега Винникатакож является красный Мercedes
В автопарке Олега Винникатакож является красный Мercedes

Украинский певец 64-летний Павел Зибров впервые показал роскошный загородный особняк.

На территории дома есть озеро, бассейн и фонтан. Последний исполнитель привез из Италии. Также певец похвастался, что имеет баню и бильярд.

Зибров гордится садом гортензий, ведь большинство цветов высажены от звезд украинского шоу-бизнеса.

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