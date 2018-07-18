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среда, 18 июля 2018 16:30

Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку вместе с мужем

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Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец впервые вышла на красную дорожку со своим мужем Сергеем. Их увидели вместе на Одесском 9-м международном кинофестивале, который проходит до 21 июля.

Автор: Instagram.
  ОМКФ-2018: Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку с мужем
ОМКФ-2018: Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку с мужем

Фотографии Елена Кравец выложила в Instagram.

"Спасибо за образ, смелые решения и за то, что мы с sergii.kravets порадовали с экранов наших детей и родителей", - написала Кравец.

Звездная артистка осталась под глубоким впечатлением от ОМКФ-2018.

Автор: Instagram.
  ОМКФ-2018: Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку с мужем
ОМКФ-2018: Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку с мужем

"До сих пор под впечатлением! От масштаба и уровня этого события, от неожиданных и ожидаемых приятных встреч, от торжественной Одессы, от программы фестиваля, от полного жизни и непосредственной Ады Роговцевой, от точного и краткого Жванецкого, от активной поддержки #freesentsov и, конечно, от фильма открытия #womanatwar . Это шедевр! До сих пор думаю о нем и об актрисе, сыгравшей главную роль. Вот как зацепило ", - добавляет в заметке.

Поклонники в восторге от фотографий и не удержались от комплиментов.

"Очень хорошая пара. Невероятная - шарм и бесконечное обаяние! Лена обожаю Вас! Счастье вашей семье!

"Роскошная пара. Лучшая в Украине".

Такие красивые и хорошие. Вот прям свои!".

"Лена, Вы очень красивы! И партнер под стать".

"Вы очень красивые) одна из самых красивых пар на красной дорожке".

"Идеальная пара, Вы друг друга дополняете".

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В Одессе проходит 9-й ежегодный международный кинофестиваль.

По красной дорожке ОМКФ прошли украинские звезды театра, кино и телевидения, музыканты, певцы и другие знаменитости. В кадрах папарацци оказались телеведущая и блогер, травести-дива Монро, представитель Украины на "Евровидении-2018" MELOVIN, актеры Борис Барский, Виктор Андриенко и многие другие.

Специальными гостями фестиваля в этом году стали американский актер Эрик Робертс, номинант на "Оскар" и "Золотой глобус", старший брат актрисы Джулии Робертс.

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