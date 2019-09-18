Елена Кравец празднует годовщину свадьбы с мужем: как выглядела звезда 17 лет назад

Фото: @1plus1_ua

Украинская актриса студии "Квартал 95" и участница проекта "Танцы со звездами", Елена Кравец, 42 года, отмечает 17-ю годовщину свадьбы с телепродюсером Сергеем Кравец.

Архивные снимки с церемонии появились на просторах Instagram.

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На снимках Елену в щеку целовал новоиспеченный муж. На звезде одето белое свадебное платье, чокер на шее в тон и фата. Сергей выбрал черный классический костюм и галстук.

Пользователи сети засыпали редкие снимки влюбленных комментариями.

"Поздравляем с годовщиной", "Елена не изменилась за 17 лет", "Такие красивые и улыбчивые", - пишут они.

Недавно участница шоу "Танцы со звездами" Елена Кравец ошеломила сеть выступлением с партнером Максимом Леоновым.