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понедельник, 04 мая 2020 13:53

Ела тюльпаны и пекла хлеб из травы: как пережила голод ікона стиля Одри Хепберн
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Сегодня, 4 мая, легендарной актрисе Одри Хепберн могло б исполниться 91 год.

Женщина, которая олицетворяла женственность, нежность и ангельскую красоту.

Автор: gettyimages
  Одри Хепберн исполнилось бы 91: на что шла икона стиля чтобы выжить во время голода
Одри Хепберн исполнилось бы 91: на что шла икона стиля чтобы выжить во время голода

Говорят, что жизнь красивых женщин часто складывается не лучшим образом. В Одри, как в каждой настоящей женщины, были вещи, о которых она часто замалчивали, пишет 24 канал.

На ее долю выпало немало испытаний, среди которых голод, два развода, выкидыши и рак. Но, несмотря на то, что ее жизнь была трагической сказкой, она оставила за собой легкий память жизнерадостной, грациозной и прекрасной леди.

Одри Хепберн исполнилось бы 91: на что шла икона стиля чтобы выжить во время голода
Фото: gettyimages
Одри Хепберн исполнилось бы 91: на что шла икона стиля чтобы выжить во время голода
Одри Хепберн исполнилось бы 91: на что шла икона стиля чтобы выжить во время голода
Одри Хепберн исполнилось бы 91: на что шла икона стиля чтобы выжить во время голода
Одри Хепберн исполнилось бы 91: на что шла икона стиля чтобы выжить во время голода

Звезда фильмов "Римские каникулы" и "Завтрак у Тиффани" стала настоящей любимицей миллионов. Получив мировую знаменитость величайшим чудом было то, что вокруг нее не шли грязные сплетни, слухи и подозрения.

Хрупкой актрисе удалось завоевать симпатию фанатов со всего мира и стать единственной дамой сердца знаменитого модельера Юбера Живанши.

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Интересные факты из жизни актрисы.

1. В венах талантливой актрисы текла "голубая кровь".

Одри родилась в Бельгии. Ее отец был англо-ирландским банкиром. Элла ван Гемстра владела титулом голландской баронессы. В одном из своих интервью Одри Хепберн сказала забавную фразу, которая стала ее известному выражению.

"Я наполовину ирландка, наполовину голландка, а родилась в Бельгии. Если бы я была собакой, у меня были бы большие проблемы", - пошутила кокетка.

2. Рост 170 сантиметров, а вес не более 50 кг. В чем секрет ее выточенного фигуры?

Ответ прост - в рождении в период перед Второй мировой войной. Дело в том, что в возрасте 10 лет Одри Хепберн пришлось пережить адские времена голода. Это было в далеком 1939 году, в то время будущая знаменитость жила в Нидерландах только с матерью, поскольку родители развелись, когда ей было шесть лет.

В 1944-45 годах маленькой Одри пришлось есть луковицы от саженцев тюльпанов и выпекать хлеб из травы. В детских годах, девочка была полной и ее размеры заметно уменьшились после пережитого во время Второй мировой войны.

Автор: gettyimages
  Одри Хепберн исполнилось бы 91: на что шла икона стиля чтобы выжить во время голода
Одри Хепберн исполнилось бы 91: на что шла икона стиля чтобы выжить во время голода

Взрослую Одри Хепберн мало утешало восторг фанатов от ее выточенной фигуры, ведь она была результатом большой беды и принесла в ее жизнь немало неприятностей. Из-за голодовки в организме Одри Хепберн изменился обмен веществ и произошел гормональный сбой, что привело к проблемам со здоровьем и спровоцировало четыре выкидыша.

3. Маленькие слабости в виде больших пачек конфет или "особая диета от Одри".

Одри видела на своей талии каждый лишний сантиметр, поэтому все-таки в зрелом возрасте стала придерживаться диеты. В ее рационе обязательно было пять приемов пищи маленькими порциями. И вода. Много воды

Не является единственной соблазном для Одри Хепберн были малиновые трюфели. Звезда с королевской осанкой могла купить большую пачку конфет и съесть ее в одиночестве.

4. Несбыточная мечта стать балериной ... через большие ступни.

После войны Одри Хепберн нашла дело, которым хотела бы заниматься. Это был балет. Благородно-бледная стройная девушка с большими темными глазами могла бы стать идеальной балериной. Однако здесь на пути стало соотношение ее роста, размера ноги и состояние здоровья. После длительного голодания ее организм не был готов к сильным физическим нагрузкам, а 41 размер ноги имел не очень привлекательный вид в танцевальных чешках.

Автор: gettyimages
  Одри Хепберн исполнилось бы 91: на что шла икона стиля чтобы выжить во время голода
Одри Хепберн исполнилось бы 91: на что шла икона стиля чтобы выжить во время голода

Поэтому даже после обучения в престижной студии Лондона, она была вынуждена забросить дело мечты и посвятить себя другой отрасли. Так и началась ее блестящая карьера актрисы.

5. Единственная муза навеки влюбленного модельера Юбера де Живанши.

После начала актерской карьеры и полученного Оскара в 1953 году, Одри Хепберн познакомилась с ведущим модельером того времени Юбер де Живанши. Он должен был сшить платье для ее новой роли в фильме "Сабрина".

Утонченно-хрупкая и кокетливая красавица сразу заняла главное место в сердце завидного жениха. После знакомства их связь была нераздельным. Юбер де Живанши согласился шить наряды и для всех остальных ролей своей музы.

Автор: gettyimages
  Одри Хепберн исполнилось бы 91: на что шла икона стиля чтобы выжить во время голода
Одри Хепберн исполнилось бы 91: на что шла икона стиля чтобы выжить во время голода

В украинский прокат выйдет кино-классика "Завтрак у Тиффани" Блейка Эдвардса.

По сюжету писатель Пол Варжак знакомится с новой соседкой - легкомысленной Холли. Молодая женщина мечтает об отношениях с богачом, поэтому свободное время проводит на вечеринках. Она живет за счет уголовного деятеля, которого посещает в тюрьме. Холли покончит с авантюрами, когда найдет такое же уютное место, как ювелирный магазин "Тиффани", по сюжету. Главную роль исполнила Одри Хепберн.

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Дата
04
мая

Ела тюльпаны и пекла хлеб из травы: как пережила голод ікона стиля Одри Хепберн

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