Экс-возлюбленная нового "холостяка" назвала его нарциссом с комплексами

Героем нового сезона "Холостяка" станет спортсмен и бизнесмен 31-летний Михаил Заливако. Его бывшая девушка обратилась к YouТube-каналу Bespalovmusic и сообщила, что мужчина ее постоянно изменял. Пара была вместе полгода.

Женщина заявила, что Заливако - самовлюбленный и закомплексованный.

"Он неплохой, но имеет много комплексов и зависит эмоционально от мамы. Делает все, как она скажет. Меня изменял. Пытаясь самоутвердиться, он гонится за количеством, а не качеством женщин. Позиционирует себя как нарцисс, по факту - множество комплексов. Подкупает обаянием и глазами, но постепенно все исчезает", - отметила экс-девушка.

Фото: скриншот с видео

В комментариях пользователи сети выразили мнения относительно нового "холостяка".

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"Совсем никакой. Разве нельзя взять не спортсмена и не бизнесмена, а кого-то проще, без огромных денег. Будто свет только на этом построен", "На внешность "холостяк" не очень, пока не знаю смотреть или нет", "Неужели на "холостяка" уже и выбрать некого?".

В реалити "Холостяк-11" женщины будут бороться за сердце бизнесмена 31-летнего Михаила Заливако. Об этом сообщили в пост-шоу "Холостячка: жизнь после проекта" 25 декабря.