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воскресенье, 05 декабря 2021 01:45

Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
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Американская модель кубино-хорватского происхождения 29-летняя Наталья Барулич часто хвастается соблазнительной фигурой.

Бывшая любимая звездного футболиста Неймара радует пользователей сети пикантными фото в Instagram. Позирует в бикини и секси-мини.

Для смелых фотосессий она выбирает пикантные наряды. Модель на днях опубликовала серию снимков, на которой предстает в золотом купальнике.

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Американская модель кубино-хорватского происхождения Наталья Барулич кичится пышными прелестями в откровенных образах
Фото: instagram.com/natalia
Американская модель кубино-хорватского происхождения Наталья Барулич кичится пышными прелестями в откровенных образах
Американская модель кубино-хорватского происхождения Наталья Барулич кичится пышными прелестями в откровенных образах
Американская модель кубино-хорватского происхождения Наталья Барулич кичится пышными прелестями в откровенных образах
Американская модель кубино-хорватского происхождения Наталья Барулич кичится пышными прелестями в откровенных образах

Американская модель и экс-возлюбленная звездного футболиста Неймара Наталья Барулич устроила фотосессию топлес. Пышную грудь прикрыла руками, на которые натянула белые перчатки. Из украшений выбрала ожерелье и серьги из ракушек.

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