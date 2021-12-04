Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией

Американская модель кубино-хорватского происхождения 29-летняя Наталья Барулич часто хвастается соблазнительной фигурой.
Бывшая любимая звездного футболиста Неймара радует пользователей сети пикантными фото в Instagram. Позирует в бикини и секси-мини.
Для смелых фотосессий она выбирает пикантные наряды. Модель на днях опубликовала серию снимков, на которой предстает в золотом купальнике.
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Американская модель и экс-возлюбленная звездного футболиста Неймара Наталья Барулич устроила фотосессию топлес. Пышную грудь прикрыла руками, на которые натянула белые перчатки. Из украшений выбрала ожерелье и серьги из ракушек.
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