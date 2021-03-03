Экс-участница "ВИА Гры" поразила сексуальным фотосетом

Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Артистка Миша Романова приняла участие в съемке для весеннего номера глянца Touch. Певица позировала в смелых образах от Chanel, Versace, Gucci, La Musa и других брендов.

Экс-участница группы "ВИА Гра" подчеркнула откровенными нарядами стройную фигуру. На одной из фотографий она предстала в розовом мини-платье. На другой - в соблазнительном комплекте нижнего белья.

Также артистка поделилась, как сохраняет идеальные формы.

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"Секрет моей фигуры - в дисциплине. Даже когда этого совсем не хочется, я постоянно занимаюсь спортом и придерживаюсь системы здорового питания", - рассказала она.

Артистка Миша Романова, настоящее имя которой Наталья Могиленец, дебютировала в роли диджея. Она представила собственный танцевальный диджей-сет на мероприятии, которое организовали в честь Китайского Нового года.