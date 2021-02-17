Украинская певица дебютировала в роли диджея

Миша Романова дебютировала в роли диджея. Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Артистка Миша Романова, настоящее имя которой Наталья Могиленец, дебютировала в роли диджея. Она представила собственный танцевальный диджей-сет на мероприятии, которое организовали в честь Китайского Нового года.

Гости танцевали под хиты Романовой в стиле R&B, среди которых были миксы на Бейонсе, Дуа Липу и других артистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье

"Это совершенно другая энергетика, и общение с публикой стало еще ближе. Не исключено, что я продолжу заниматься за пультом и создавать свои миксы для закрытых вечеринок" - поделилась артистка.

Бывшая участница "ВИА Гры" Миша Романова презентовала клип на песню "Зачем". Премьера состоялась на YouTube канале BEREGA MUSIC. Как признается певица, за многие годы ей приходилось переживать, как счастливую, так и безответную любовь, и данная песня отражает всю палитру ее чувств.