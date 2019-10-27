Миша Романова представила mood video на песню "Зачем"

Миша Романова представила работу с будущего альбома. Фото: пресс-служба

Бывшая участница "ВИА Гры" Миша Романова презентовала клип на песню "Зачем". Премьера состоялась на YouTube канале BEREGA MUSIC.

Как признается певица, за многие годы ей приходилось переживать, как счастливую, так и безответную любовь, и данная песня отражает всю палитру ее чувств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Горячая богиня" - экс-виагра поделилась интимными снимками

С момента старта сольной карьеры Миши Романовой прошло полгода. За это время артистка презентовала зрителям 5 песен и 2 видео, расширила географию выступлений от Риги до Монако. Ее песня "Лунная" несколько недель подряд возглавляла хит-парады радиостанций Украины.

Трек "Помада" за неделю набрал более миллиона просмотров в YouTube и попал в топ самых прослушиваемых треков в iTunes и Apple Music Украины и России. Сингл "Зачем" стал пятой работой из будущего альбома певицы.

Украинская певица Maruv мистически анонсировала выход нового альбому. Видео-тизер появился в Instagram знаменитости.