Экстремальное мини и дефиле в белье: Met Gala 2019 шокировал сексуальными образами

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Met Gala – самый масштабный бал в мире моды и знаменитостей. В Нью-Йорке 6 мая состоялось открытие выставки на тему "Кепм: заметки о моде", посвященной эстетике вульгарности, экстравагантности и искусственности.

Некоторые селебрити выбрали очень сексуальные и откровенные наряды на мероприятие. Фотографиями звезды делились в сети.

Соблазнительными платьями и костюмами похвастались семейство Кардашян, Эмили Ратаковски, Дженнифер Лопес и другие.

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Многие знаменитости подошли к выбору нарядов с фантазией. Какие же образы стали самыми странными на красной дорожке?