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вторник, 07 мая 2019 17:39

Экстремальное мини и дефиле в белье: Met Gala 2019 шокировал сексуальными образами
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Самые сексуальные образы на Met Gala 2019
Фото: www.instagram.com
Самые сексуальные образы на Met Gala 2019
Самые сексуальные образы на Met Gala 2019
Самые сексуальные образы на Met Gala 2019
Самые сексуальные образы на Met Gala 2019

Met Gala – самый масштабный бал в мире моды и знаменитостей. В Нью-Йорке 6 мая состоялось открытие выставки на тему "Кепм: заметки о моде", посвященной эстетике вульгарности, экстравагантности и искусственности.

Некоторые селебрити выбрали очень сексуальные и откровенные наряды на мероприятие. Фотографиями звезды делились в сети.

Соблазнительными платьями и костюмами похвастались семейство Кардашян, Эмили Ратаковски, Дженнифер Лопес и другие.

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Многие знаменитости подошли к выбору нарядов с фантазией. Какие же образы стали самыми странными на красной дорожке?

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