Экстравагантная Maruv показала аппетитные ягодицы в латексных штанах

Фото: instagram.com/maruvofficial

Певица 28-летняя Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, опубликовала неординарные фото в своем Instagram.

Для фотосессии артистка надела темную прозрачную блузку и латексные штаны собственного бренда. На одной из фотографий Maruv эффектно позирует спиной к камере, щеголяя аппетитными формами..

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Подписчики звезды не упустили возможности написать ей комплименты в комментариях.

Бразильская топмодель 29-летняя Лаис Рибейро опубликовала соблазнительные фото в своем Instagram. "Ангел" Victoria's Secret снялась в фотосессии для бренда аксессуаров и бижутерии Lili Claspe. Модель позировала в черных трусиках и с кожаными ремнями на обнаженной груди.