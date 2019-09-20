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пятница, 20 сентября 2019 22:46

Экс-супруг Деми Мур заставил звезду заниматься групповым сексом

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Голливудская актриса 56-летняя Деми Мур поразила поклонников откровениями о личной и интимной жизни.

В сети появились отрывки из мемуаров звезды "Наизнанку", в которых женщина рассказала о жизни с младшим на 15 лет актером Эштоном Кутчером, сообщило издание Radar Online.

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Автор: www.eg.ru
  Эштон Кутчер и Деми Мур поженились в 2005 году и развелись через 6 лет.
Эштон Кутчер и Деми Мур поженились в 2005 году и развелись через 6 лет.

По словам Мур, экс-супруг Кутчер убедил ее принять участие в групповом сексе с ним и еще с одной девушкой. Деми рассказывала, что согласилась, но потом пожалела.

"Я хотела показать ему, какой классной и веселой могу быть", - прокомментировала свой поступок Деми.

После секса в троем Кутчер изменил Мур в гостиной их дома в Лос-Анджелесе. Актриса в то время была на съемках фильма в Нью-Йорке.

"В свое оправдание Эштон сказал, что все это произошло потому, что мы привлекли постороннего человека в отношения, и это в определенной степени размыло границы", - вспоминала Деми.

Автор: harpersbazaar.com.ua
  Сразу после развода с Деми Мур Кутчер начал встречаться с Милой Кунис.
Сразу после развода с Деми Мур Кутчер начал встречаться с Милой Кунис.

Через некоторое время Мур узнала о еще одной измене, которая произошла во время холостяцкой вечеринки одного из друзей Эштона. Его пассией стала 22-летняя Сара Лиль. О близости со знаменитостью девушка рассказала изданию US Weekly.

"Я почувствовала боль в желудке. Знала, что она не лжет", - написала Деми в своей книге.

Голливудские звезды Деми Мур и Эштон Кутчер поженились в 2005 году. За время брака Деми Мур пережила выкидыш на 6 месяце беременности, а также депрессию, злоупотребления обезболивающими средствами, а также алкоголем. В 2011 пара развелась, после чего Кутчер сразу закрутил роман с Милой Кунис.

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