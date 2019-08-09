Экс-муж Ани Лорак похвастался новой любовницей в сети

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак, которая живет и выступает в России, рассекретил свою новую девушку.

Снимками с совместного отдыха Мурат Налчаджиоглу делится в Instagram.

Автор: @muratnalca Мурат Налчаджиоглу показал новую любовницу

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42-летний Мурат назвал имя возлюбленной - Самия Ахметова. Сейчас влюбленные отдыхают в Пальма-де-Майорке, в Испании.

"Жизнь становится настоящим и удивительным, когда ты находишь человека, который разделяет с тобой чувства и имеет такой же взгляд на будущее", - прокомментировал снимок Мурат.

О новой любовнице бывшего Лорак известно немного. Она киевлянка. Как сообщил Telegram-канал YOBAJUR, Мурат и Самия вместе уже год.

Автор: @muratnalca Мурат Налчаджиоглу показал новую любовницу

Ани Лорак официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу в январе 2019 года. Однако через несколько месяцев после развода певица сообщила о романе с 26-летним продюсером Егором Глебом.