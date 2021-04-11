Экс-холостяк Иракли Макацария впервые показал любимую

Автор: instagram.com 36-летний Иракли Макацария встретил свою любовь. Поделился общим фото с избранницей Лизой. Девушке 19 лет

Грузинский кинопродюсер и шоумен, герой 6-го сезона шоу "Холостяк" Иракли Макацария обнародовал свои отношения. Поделился романтичным фото с девушкой Лизой и заявил, что она любовь всей его жизни.

Макацария долго скрывал личную жизнь от прессы и поклонников. Неожиданно показал любимую в личном профиле в инстаграме с 476 тыс. подписчиков.

Кадр сделали во время празднования в роскошном ресторане. На нем экс-холостяк появился в темно-синих брюках, классическом черном пиджаке с атласным лацканом и кожаных туфлях. Его избранница надела облегающее мини-платье черного цвета с объемными атласными вставками. Образ завершила колготками в горох, туфлями на высоких каблуках, а длинные волосы собрала в высокий пучок.

Перед камерой влюбленные обратили взоры друг на друга, а Иракли Макацария обнял девушку за талию.

"Любовь моей жизни", - подписал фото шоумен.

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На проект "Холостяк" Иракли Макацария выбрал модель Алену Лесик, с которой после окончания шоу встречался несколько месяцев.