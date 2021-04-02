"К целибату пришел бессознательно" - почему Андрей Джеджула отказался от секса

С началом Поста Джеджула решил продолжить эксперимент. Фото: instagram.com/djedjula

Украинский шоумен Андрей Джеджула отказался от секса.

Однако это только временно, потому что совсем отказаться от этого удовольствия он не может, поделился он с подписчиками в Instagram.

По его словам, он безумно любит процесс, а к целибату пришел сначала бессознательно. Видимо, из-за ссоры с женой.

С началом поста Джеджула решил продолжить эксперимент, но признается, что было сложно.

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"Сначала тебя одолевают мысли, желания, концентрация ослабевает. Как и в вопросах избавления от привычек, есть кризисный срок, после прохождения которого, ты перестаешь быть заложником поезда. Находят удовольствие в других вещах и занятиях. И как показывает практика, все в вашей жизни подвластно самоконтролю. Все у вас в голове. Сейчас время Великого Поста, время привести мысли в порядок. Думать о духовном, осознавать свои намерения, цели и планы - их корни, откуда они, ваши они или навязанные социумом. Думать о родных, творчестве, работе и тоже осознанно, не в спешке", - написал шоумен.

Он утверждает, что такой подход укрепляет дух и тело.

"Как и умение езды на велосипеде или умение плавать, вернется в любой момент, как только вы этого сами захотите", - добавил артист.

В феврале Андрей Джеджула во 2-й раз стал отцом. У них с женой Юлией родилась дочь.