Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже

Певица Ева Бушмина полностью обнажилась на пляже. Фото: instagram.com/layahmusic

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Ева Бушмина полностью обнажилась на пляже.

Соответствующее видео выложила в Instagram. На нем она лежит у океана на песке, демонстрируя подтянутые ягодицы.

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Также слышно, что поют птички. Собственно, ради этого звука Ева сняла такое видео.

"Пожалуйста, включите звук", - лаконично подписала ролик певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LAYAH (@layahmusic)

Ранее Ева Бушмина позировала полностью обнаженной на морском побережье. "Декорации" для фото довольно необычные - это мусор. Исполнительница лежала на песке, а интимные места прикрывала водорослями.