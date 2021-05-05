Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Ева Бушмина полностью обнажилась на пляже.
Соответствующее видео выложила в Instagram. На нем она лежит у океана на песке, демонстрируя подтянутые ягодицы.
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Также слышно, что поют птички. Собственно, ради этого звука Ева сняла такое видео.
"Пожалуйста, включите звук", - лаконично подписала ролик певица.
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Ранее Ева Бушмина позировала полностью обнаженной на морском побережье. "Декорации" для фото довольно необычные - это мусор. Исполнительница лежала на песке, а интимные места прикрывала водорослями.
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