Екатерине Кухар 40. Почему балерину называли Лопес и чем жертвовали родные ради ее карьеры

18 января прима-балерина Екатерина Кухар отмечает 40-летие. Звезда родилась и выросла в Киеве, а заниматься балетом начала в пять лет. Она окончила Киевское государственное хореографическое училище с отличием. Из-за сильного характера Кухар часто называют "стальной леди" и "черным лебедем".

В материале Gazeta.ua узнаете, почему скандальную судью "Танців з зірками" в подростковом возрасте называли Дженнифер Лопес и как хореограф следит за фигурой.

1. Кухар рассказывала в одном из интервью, что ее родные жертвовали собой ради карьеры балерины. В частности, ее бабушка Елена уволилась с руководящей должности и устроилась в хореографическое училище на первую же освободившуюся вакансию. Сделала это для того, чтобы возить внучку на занятия и забирать после них.

"Физические нагрузки в училище были колоссальными, и часто домой я приходила совершенно измотанная, падала спать, а она садилась и дописывала за меня сочинения, доделывала домашние задания. В общем, училась вместе со мной. Бабушка исполнила свою мечту и помогла мне стать примой-балериной", – вспомнила звезда.

2. В подростковом возрасте ей дали тайное прозвище Дженнифер Лопес. Хореограф признавалась, что это доводило ее до слез.

"Многих девушек выгоняют из училища из-за лишнего веса. Это сложный гормональный период, когда девушка становится женщиной. Я тоже столкнулась с этой проблемой, в 15 лет у меня было тайное прозвище Дженнифер Лопес. Сейчас с меня спадают все джинсы, а тогда ругали и снижали оценки за "вид сзади и в профиль", – делилась она.

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

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3. В Латинской Америке Кухар однажды танцевала на высоте 5 тыс. м.

"Где не то что танцевать – дышать было невозможно. Когда мы пришли на сцену и увидели кислородные баллоны с масками, у нас был легкий шок. Но после первого выступления мы почувствовали их необходимость", – рассказала звезда.

4. Кухар делилась в интервью, что не придерживается диеты. А ночью может полакомиться сырокопченой колбасой.

"Не думайте, что балерины постоянно морят себя голодом. Да, мы не злоупотребляем, но в день спектакля мой обед обязательно включает в себя спагетти, мясо, можно черный шоколад, продукты, богатые глюкозой (финики, виноград). Обед должен быть сытным, потому что после спектакля есть совсем не хочется, в крови слишком много адреналина", - отметила она.

5. Вышла официально замуж после 10 лет совместной жизни. Избранником стал ее коллега – артист балета Александр Стоянов. Познакомились в 2006 году: тогда их поставили в дуэте для спектакля "Щелкунчик". Впоследствии их отношения переросли в романтические.

Пара начала жить вместе. Позже обвенчалась в церкви. Стоянов и Кухар были уверены, что подтверждать любовь официально не имеет смысла. А 14 сентября 2019 года зарегистрировали брак. Супруги воспитывают двоих детей: общую дочь Анастасию и сына Тимура от первого брака Кухар.

В конце декабря Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов проводили отпуск в США. Звездные супруги поехали в снежный Вашингтон. Они наслаждались каникулами: играли в снежки, позировали перед камерой и катались на сноумобилях.