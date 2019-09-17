Екатерина Кухар трогательно рассказала о свадьбе в прямом эфире "Танцев со звездами"

Екатерина Кухар пожедилась впечатлениями после свадьбы в прямом эфире. Фото: @ekaterinakukhar_official

В воскресенье, 15 сентября, в прямом эфире шоу "Танцы со звездами" состоялась свадьба примы-балерины Екатерины Кухар и Александра Стоянова.

Судья проекта поделилась впечатлениями после церемонии в Instagram.

На фото и видео было видно счастливых молодоженов, их поцелуи и влюбленные взгляды.

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Кухар поблагодарила команду телеканала "1 + 1", режиссеров, сценаристов, операторов, фотографов.

"До сих пор тысячи мурашек. Хочу еще раз поблагодарить всю команду "Танцев со звездами ". Вы подарили сказку не только мне, но и миллионам украинцев. Вы - не просто часть эфира, а часть всей жизни", - трогательно подписала пост Кухар.

Отдельно Екатерина обратилась к мужу Александру.

"Мужу. Думаю, что тут без комментариев. Кто смотрел эфир меня поймут", - прокомментировала балерина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official) 16 Сен 2019 в 11:19 PDT

Прима-балерина 37-летняя Екатерина Кухар и 32-летний Александр Стоянов поженятся в прямом эфире шоу "Танцы со звездами" в это воскресенье, 15 сентября. Телеканал "1 + 1" решил сделать для пары сюрприз во время 4 эфира проекта, тема которого "Вечер любви". По словам Кухар, они со Стояновым обвенчались 5 лет назад, 15 сентября.