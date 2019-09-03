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вторник, 03 сентября 2019 17:33

Екатерина Кухар отреагировала на грубое поведение Билык

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Екатерина Кухар отреагировала на грубое поведение Билык
В сети отношения выясняют Ирина Билык и Екатерина Кухар. Фото: Instagram.

Ирина Билык публично оскорбила приму-балерину и члена жюри популярного ток-шоу "Танцы со звездами" Екатерину Кухар.

На своей странице в Instagram певица разместила яростный пост, в котором назвала Кухар "профессионально несостоятельной" и "потерявшей любовь публики".

Неадекватную реакцию Билык спровоцировал комментарий Екатерины Кухар во время второго эфира "Танцы со звездами". Оценивая выступление Дмитрия Дикусара (бывшего мужа Билык) и актрисы Виктории Булитко, член жюри сказала, что ей очень понравился танец пары и она даже забыла об Ирине Билык. Мимолетное замечание певица восприняла как личное оскорбление.

"Когда все, что остается у центрального канала это плохо говорящие балерины, потерявшие признание коллег и любовь публики, компенсировать данные прискорбные вещи с помощью моего имени просто дно. Вам, как приме-балерине в далеком прошлом неоднократно намекала аудитория многих артистов: не надо так, не унижайте себя ненавистью к более успешным", – высказалась Билык, намекнув, что таким способом украинская прима хочет "пропиариться" за счёт имени "известной артистки".

Позже Кухар решила ответить взбалмошной "звезде" уже в своем аккаунте. На странице в Instagram она написала, что не пыталась оскорбить Ирину Билык, а наоборот – хотела сделать комплимент. Почему певица этого понять не смогла и так бурно отреагировала на ее слова – для Кухар не понятно.

"Ирина, добрый вечер! Упоминая Вас в таком рейтинговом шоу, я отдавала Вам дань уважения. Для меня Вы незабываемая певица. И мне очень жаль, что Вы этого не поняли".

Отметим, ранее Ирина Билык принимала участие в проекте "Танцы со звездами" в паре с Дмитрием Дикусаром, который затем стал ее мужем. В 2016 году супруги развелись.

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Дата
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