Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты

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Игроки клубов УПЛ и украинские легионеры проводят отпуск в теплых краях.

Футболисты выбрали для отдыха Дубай. Там от матчей отдыхают футболисты "Шахтера" Тарас Степаненко, Богдан Бутко, Иван Ордец, динамовец Николай Морозюк, игрок "Зари" Александр Караваев и наши легионеры Евгений Коноплянка ( "Шальке") и Евгений Шахов (АЭК).

На острова потянуло также немало футболистов. Красотой Доминиканы наслаждаются "горняк" Виктор Коваленко и игрок "Байера" Владлен Юрченко.

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Марлос вместе с женой нежится на Фернанду-ди-Норонья.

Бразильские легионеры, традиционно, проводят время дома в Бразилии.